Doe sangue neste sábado em Jaguariúna

Que tal aproveitar o sábado para fazer uma boa ação e doar sangue? A Prefeitura de Jaguariúna, em parceria com o Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) realizará mais um dia de doação de sangue na cidade amanhã, dia 5.

A Campanha acontecerá na Escola Municipal Professor Coronel Amâncio Bueno, das 8h30 às 12h.

Para doar é preencher alguns pré-requisitos como: ter entre 16 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha sido feita com até 60 anos), pesar no mínimo 50 kg e apresentar boas condições de saúde. Além disso, o doador também deve apresentar documento de identificação com foto.

A Secretaria Municipal de Saúde de Jaguariúna ressalta que todo o sangue coletado neste sábado será destinado ao Banco de Sangue da Unicamp que mantém um Banco de Sangue Regional.

A escola municipal Coronel Amâncio Bueno fica na rua Bahia, 412, Jardim São João.