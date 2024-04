Domingo, 14, começa mais uma edição da Semana Italiana de Campinas

Evento é organizado pela Casa D’Itália

Começa neste domingo, dia 14, as comemorações da 28ª Semana Italiana de Campinas, organizada pela Casa D’Italia, com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

O hasteamento da bandeira e a execução dos Hinos Nacionais Italiano e Brasileiro, com a participação do Coral Pio XI e Vozes Amigas, na sede Casa D’Italia, na Rua dos Bandeirantes, 367, Cambuí, neste domingo, às 10h, marca a abertura da Semana Italiana. Na segunda-feira, dia 15, está programada a abertura oficial, a partir das 18h, no saguão da Prefeitura, com a presença de autoridades e descendentes de italianos na cidade.

Durante toda a semana, estão programadas atividades artísticas, esportivas, culturais e gastronômicas. O enceramento será no domingo, dia 21, com a realização de uma missa celebrada em italiano pelo Padre Jeferson Luiz Pereira da Silva com Coral Santana na Igreja São Joaquim e São Roque, em Joaquim Egídio.

28ª Semana Italiana de Campinas

A Semana Italiana este ano faz parte das comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Brasil, quando em fevereiro de 1874 o navio “La Sofia”, com quase 400 italianos atracou no Porto de Vitória, no Espírito Santo. As atividades têm o objetivo de valorizar as tradições italianas tão marcantes tanto no país quanto na Região Metropolitana de Campinas.

Programação

Dia 14 de abril (domingo)

10h – Hasteamento das bandeiras e a execução dos Hinos Nacionais Italiano e Brasileiro, com Coral Pio XI e Vozes Amigas. Casa D’Italia (Rua dos Bandeirantes, 367. Cambuí).

Dia 15 (segunda)

18h – Abertura oficial da Semana Italiana com atividades artísticas e presença de autoridades no saguão do Paço Municipal.

Dia 16 (terça)

20h – Entrega do Título de Cidadão Campineiro a Valter Patriani, na Casa D’Italia (Rua dos Bandeirantes, 367. Cambuí).

Dia 17 (quarta)

19h – Apresentação do TCC das alunas do curso de Relações Públicas da PUC-Campinas sobre a Casa D’Italia e (Rua dos Bandeirantes, 367. Cambuí).

20h – Palestra com a Travel Designer Carla De Angelis: Destino Itália: o passo a passo para uma viagem memorável, na Casa D’Italia (Rua dos Bandeirantes, 367. Cambuí).

Dia 18 (quinta)

19h – Apresentação da Abal (Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Líricos), na Casa D’Italia (Rua dos Bandeirantes, 367. Cambuí). Entrada grátis.

Dia 19 (sexta)

19h30 – Tradicional Polentata com música ao vivo, na Boate do Tênis Clube de Campinas (Rua Coronel Quirino, 1346. Cambuí). Convites por adesão.

Dia 20 (sábado)

19h – Apresentação do musical “La Pioggia”, de Celso Rodrigues. No Teatro Castro Mendes. Entrada 1 kg de alimento.

Dia 21 (domingo)

A partir das 7h – Prova Tiradentes de Ciclismo. Concentração na Avenida Norte-Sul.

11h – Missa celebrada em italiano pelo Padre Jeferson Luiz Pereira da Silva, com o Coral Santana na Igreja São Joaquim e São Roque em Joaquim Egídio.

Das 12h às 18h – Festa Italiana com comidas típicas, food truck, bebidas e música ao vivo, na Praça Dom Agnello Rossi, em Joaquim Egídio. Entrada grátis.