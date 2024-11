DOMINGO À NOITE, DIRIGIDO POR ANDRÉ BUSHATSKY E ESTRELADO POR MARIETA SEVERO E ZÉCARLOS MACHADO, ESTREIA NO DIA 04/12, NO CANAL BRASIL

Domingo à Noite, a ficção dramática dirigida por André Bushatsky, roteirizada por Bruno Gonzalez, com produção de Márcia Nepomuceno, será exibida no Canal Brasil, na quarta-feira, dia 04/12, às 20h30 .

A produção Valenza Filmes mostra como a vida de Margot, uma das maiores atrizes do Brasil, casada com Antônio, escritor premiado e com Alzheimer avançado, muda completamente quando descobre que também tem a doença.

“Domingo à Noite é um filme intenso e sensível ao mesmo tempo. O silêncio é imperativo para que esses dois elementos se encontrem na tela. Os personagens precisam dessa quietude para buscar as memórias e, no caso da Margot (Marieta Severo), a certeza do que o futuro lhe reserva. Já para a audiência o silêncio se faz necessário para refletir, junto com os atores, a respeito de todas as questões que o filme apresenta”, comenta o diretor André Bushatsky.

O longa-metragem estreou no Festival do Rio 2022 na categoria Hors Concours Novos Rumos, esteve no Montreal Independent Film Festival 2022, e foi o único longa brasileiro selecionado para a mostra virtual Boston Film Festival 2022. A produção também esteve no Madrid Film Awards® (MADFA) 2023, em que Marieta Severo recebeu o prêmio de Melhor Atriz por sua atuação.

Sobre André Bushatsky

André Bushatsky, cineasta, roteirista e produtor executivo, tem no seu repertório direções e roteiros para cinema (ficção, documentário e animação), programas de televisão, publicidade e conteúdo. É autor dos livros “Moridea”, editora Patuá e “Pigalle” editora Alta Books /Faria e Silva.

Lançou em abril 2022 a série documental “Animais sem Lar” e em junho o longa metragem documentário “Brasileiríssima”, sobre o impacto social e cultural da telenovela, coproduzido pela Globo Filmes, GloboNews e Canal Brasil.

Em setembro 2022 lança nos cinemas o longa metragem ficção “No Outro Encontro Você” e em outubro no Festival do Rio na categoria Novos Rumos – Hors Concours, o filme “Domingo à Noite”, com Marieta Severo e Zécarlos Machado. O filme participou do Festival de Boston e Marieta Severo ganhou melhor atriz no Madrid Film Awards (MADFA).

Em setembro de 2023, André trouxe às telas dos cinemas o documentário “Um pouco de mim, um pouco de nós”, sobre a vida de sobreviventes do holocausto e refugiados, que foi transmitido pela TV Cultura em janeiro de 2024.

Em agosto 2024 lançou a série “Da Inclusão ao Pódio” no Sportv e Globoplay.

Sobre a distribuidora O2 Play

A O2 Play é dirigida por Igor Kupstas sob a tutela de Paulo Morelli, sócio da O2 Filmes. A distribuidora faz parte do grupo O2, que também tem como sócios o cineasta Fernando Meirelles e a produtora Andrea Barata Ribeiro.

Em atividade desde 2013, a O2 Play se diferencia das demais distribuidoras por trabalhar, além do cinema, TV e vendas internacionais, o VOD (Video on Demand) – licenciando conteúdo para além de 30 plataformas digitais.

Já foram mais de 80 filmes lançados em cinemas, entre títulos brasileiros premiados, como Sócrates e Chorão – Marginal Alado, e internacionais, em parceria com a Netflix, como O Irlandês, Dois Papas, Não Olhe Para Cima, Bardo e Pinóquio por Guillermo Del Toro – estes dois últimos indicados ao Oscar® 2023.

A lista de longas ainda inclui parcerias com a MUBI: Annette, que abriu o Festival de Cannes 2021 e conquistou o Prêmio de Melhor Direção, Crimes of the Future, que estreou no Festival de Cannes 2022, o vencedor do Oscar® 2022 de Melhor Filme Internacional Drive My Car, o vencedor do Prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes 2022 Holy Spider, o indicado ao Oscar® 2023 de Melhor Ator Aftersun e o indicado ao Oscar® 2023 de Melhor Filme Internacional Close.

