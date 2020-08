Domingo foi de muita música com a live “Pedreira Abraçando os Pais”

A Secretaria de Cultura de Pedreira promoveu, na tarde do domingo, 9 de agosto, “Dia dos Pais”, a live “Pedreira Abraçando os Pais”, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura Municipal, com shows da banda Som BR, do cantor Alexandre Reis, além das participações especiais do músico Murilo Anghinoni e da Corporação Musical Santana, com a apresentação do produtor cultural João Paulo Nascimento.

O secretário de Cultura Clodoaldo Leite de Camargo destacou que os alunos do Centro Cultural “Professor José Gilberto Gonçalves Jampaulo”, estiveram participando ativamente da “Live” que foi transmitida pelas redes sociais da Prefeitura Municipal. “Nosso muito obrigado a todos que estiveram participando ativamente de mais este projeto da Secretaria de Cultura, nosso muito obrigado também ao apoio do prefeito Hamilton Bernardes Junior e o vice-prefeito Fábio Polidoro”, enfatizou o secretário de Cultural Clodoaldo de Camargo.

Para o apresentador e responsável pela produção do projeto, João Paulo Nascimento, está foi uma ótima oportunidade para os artistas pedreirenses mostrarem seus talentos. “Quero agradecer a todos os envolvidos na produção e participação nesta “Live” em homenagem aos pais. Meu muito obrigado também aos artistas que estiveram abrilhantando nosso projeto, a Banda Som BR, o cantor Alexandre Reys, o músico Murilo Anghinoni, que em breve estará viajando para a Suíça onde irá aperfeiçoar seus estudos, os músicos e o maestro Antonio Carlos Ferreira de Oliveira, da Corporação Musical Santana”, ressaltou João Paulo.