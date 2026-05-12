DOMINGO TEM ‘SAMBA NO PARQUE’ NA PRAÇA DO AMOR EM JAGUARIÚNA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promove neste domingo, dia 17 de maio, mais uma edição do projeto “Samba no Parque”. O evento será realizado das 16h às 19h, na Praça do Amor (Piazza di L’amore), antiga Praça Mogi Mirim, com entrada gratuita para toda a população.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar momentos de lazer, cultura e convivência para as famílias jaguariunenses, valorizando a música brasileira e incentivando a ocupação dos espaços públicos da cidade.

O evento acontece em um dos novos cartões-postais do município. A Praça do Amor passou recentemente por uma revitalização completa realizada pela Administração Municipal, oferecendo mais conforto, segurança e lazer para os moradores.

“Com um ambiente agradável e descontraído, o ‘Samba no Parque’ vai reunir amantes do samba e toda a comunidade para uma tarde especial de música e entretenimento ao ar livre”, informa a Secretaria de Cultura.

Serviço:

Projeto Samba no Parque

Data: 17/05 (domingo)

Horário: das 16h às 19h

Local: Praça do Amor

Entrada: gratuita

Foto: Diego Monarin