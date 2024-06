Dr. Água do Saean leva conhecimento e conscientização sobre desperdício às escolas

Com linguagem lúdica e atividades interativas, gota animada ensina as crianças dicas práticas para economizar água em casa

Em meio ao período de estiagem, o Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) intensificou as ações de conscientização sobre o uso consciente da água, com a ajuda do personagem animado, o Dr. Água.

As visitas às escolas municipais e privadas da cidade estão em andamento, levando dicas e informações valiosas para os alunos, que serão multiplicadores para os familiares e amigos.

Durante as visitas, o Dr. Água interage com as crianças de forma lúdica e divertida, utilizando linguagem acessível e atividades que prendem a atenção da garotada. O objetivo é despertar a consciência sobre a importância de economizar água e evitar o desperdício, especialmente neste momento crítico de escassez hídrica.

Para complementar as atividades, as crianças recebem o Gibi “Dr. Água em: As Melhorias do Saean Não Param”, que aborda de forma leve e divertida as ações da autarquia para garantir o saneamento básico de qualidade na cidade. Folhetos educativos com dicas práticas para economizar água também são distribuídos aos alunos.

MILHARES DE CRIANÇAS

A expectativa do Saean é alcançar milhares de crianças durante as próximas semanas com as visitas da gota animada. As ações fazem parte do compromisso da autarquia com a educação ambiental e a preservação dos recursos hídricos.

Empresários e proprietários de escolas particulares que desejam receber a visita do Dr. Água em suas unidades podem entrar em contato com o Saean.