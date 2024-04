Dr. Fernando Bastos ensina a melhor dieta para fugir dos ultraprocessados e conquistar a longevidade

Em “O ciclo original”, médico e mestre em Ciências da Saúde propõe estratégia baseada em alimentos de alto valor nutricional e refeições equilibradas como faziam nossos ancestrais

No livro O Ciclo Original, Dr. Fernando Bastos desvenda as profundas conexões entre as drásticas mudanças no estilo de vida, a interação com o planeta e o alarmante adoecimento coletivo enfrentado pela humanidade nos dias atuais. Nesta jornada urgente e reveladora, o médico e mestre em Ciências da Saúde não apenas diagnostica os problemas acarretados pela modernidade como também oferece uma solução poderosa e acessível: a redescoberta e implementação de um estilo de vida alinhado à evolução biológica, inspirado na sabedoria alimentar e nas práticas de vida dos ancestrais humanos.

Armado com evidências de uma revisão abrangente de 45 estudos, publicada pela revista científica The BMJ, que associa o consumo de alimentos ultraprocessados a mais de 30 problemas de saúde — de doenças cardiovasculares a ansiedade —, Dr. Bastos faz um apelo convincente para o resgate do equilíbrio perdido. “O Ciclo Original guia-nos para afastar essas enfermidades com uma estratégia de vida que enfatiza alimentos de alto valor nutricional, atividade física, sono reparador, controle do estresse e uma abordagem consciente à suplementação”, enfatiza.

Publicado pela Citadel Grupo Editorial, este livro não é apenas uma coleção de diretrizes de saúde; é uma imersão profunda na evolução alimentar e cultural da humanidade, desde a era pré-fogo até a revolução agrícola e industrial. Nessa linha evolutiva, o autor demonstra como a população mundial se desvia perigosamente de uma dieta rica e nutritiva para uma alimentação deficiente e de digestão lenta.

Para além do conhecimento científico, O Ciclo Original propõe um plano de ação concreto para o leitor embarcar em uma jornada de volta à nutrição ancestral. Este é um guia indispensável para quem busca um estilo de vida verdadeiramente saudável, focado na longevidade e na qualidade de vida, e um estímulo para transformar a cultura alimentar e reeducar as pessoas sobre as escolhas alimentares que fazem.

FICHA TÉCNICA

Título: O ciclo original

Autor: Dr. Fernando Bastos

Editora: Citadel Grupo Editorial

ISBN: 978-6550472771

Dimensões: 15.5 x 1.7 x 23 cm

Páginas: 304

Preço: R$ 64,90

Onde comprar: Amazon

Sobre o autor: Dr. Fernando Bastos é médico, palestrante e escritor. Mestre em Ciências da Saúde, é especialista em Urologia e Andrologia e possui pós-graduação em Nutrologia. Como membro fundador da Sociedade Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, é apaixonado pela busca incessante de respostas que levem a humanidade à longevidade, ao bem-estar e à harmonia.

