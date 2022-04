Drenagem da SP-147 conta com sistema de retenção em Engenheiro Coelho

Veja com imagem aérea dimensão da obra; previsão de conclusão é pra maio de 2022

A concessionária que administra a Rodovia Engenheiro João Tosello (SP-147), em Engenheiro Coelho está realizando obras de escoamento da água da chuva que atrapalhava os motoristas em dias de chuvas fortes De acordo com nota da concessionária Arteris/Intervias “a obra vai melhorar o escoamento de águas pluviais no local, por meio de novas estruturas que estão sendo implantadas pela concessionária em uma área de 36,3 mil m² – o equivalente a mais de 4 campos de futebol padrão Fifa”.

A Intervias explica que foi realizada a construção de novas bocas-de-lobo e bueiros que foram instalados na rua 10, que fica paralela à estrada municipal Pastor Walter Borge, na rua Waldemar Smole. Esta ligação, por meio sistema ‘tunnel liner’ que faz a travessia de toda água por baixo da rodovia que leva a água para as cacimbas que fica do outro lado da rodovia.

“Do outro lado da SP-147, a concessionária está finalizando a construção de oito cacimbas para a retenção desse volume. Com aproximadamente 1 km de extensão, elas serão responsáveis também por reduzir a velocidade de vazão da água da chuva, trazida pelos tunnel liners”.

Água não ficará represada

Sobre o escoamento de água, a partir das cacimbas de retenção, a concessionária explica que ela não ficará represada. O fluxo da água seguirá normalmente seu curso, porém retirando toda a água da faixa de rolagem da via, problema que muitos motoristas que trafegam pela SP-147 reclamavam pelas constantes enchentes. “Ao passar pelas cacimbas e dispositivos complementares de drenagem, como extravasores e escadas hidráulicas, e ter o fluxo controlado por meio desse sistema, a água será conduzida por um canal de aproximadamente 400 m até desaguar em outro canal já existente, que a levará até o curso natural”.

“Ampliamos o sistema de drenagem no local, instalando novas estruturas para captação, retenção e direcionamento controlado da água da chuva. Com isso, vamos proporcionar melhorias aos usuários que utilizam esse trecho da rodovia”, disse o diretor superintendente da Arteris Intervias, Helvécio Tamm de Lima Filho.

Ainda sobre as obras, a concessionária alerta para o tráfego de veículos no local. “Para a realização desse serviço no trecho da Estrada Municipal que dá acesso à Unasp, a via tem um dos segmentos temporariamente de mão dupla, iniciando logo na confluência com a SP-147. Os motoristas que utilizam esse acesso devem redobrar a atenção e obedecer a sinalização instalada pela concessionária no local”.

A obra de ampliação do sistema de drenagem está prevista para ser concluída até o maio deste ano.