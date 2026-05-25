DRIVE-THRU DA CAMPANHA DO AGASALHO ARRECADA CERCA DE 500 QUILOS DE ROUPAS

O Drive-Thru Solidário, realizado no último sábado (23) em parceria com a EPTV, arrecadou cerca de 500 quilos de roupas para a Campanha do Agasalho do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna. A ação aconteceu no Boulevard do Centro Cultural.

A Campanha do Agasalho seguirá até o próximo dia 31 de julho e tem o objetivo de arrecadar roupas, sapatos, bolsas, cobertores, entre outras peças, que serão distribuídas às famílias cadastradas no Fundo Social.

A ação também conta com o apoio das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios e de Cultura.

Segundo o Fundo Social, todos os itens arrecadados serão cuidadosamente selecionados e distribuídos a famílias atendidas pelos serviços sociais da cidade.

Foto: Diego Monarin