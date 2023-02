Duas vítimas morrem atropeladas no acostamento da rodovia próximo ao Bairrinho em Artur Nogueira

Duas vítimas morreram atropeladas por um veículo Ford Ka, no acostamento da Rodovia Pref. Aziz Lian (SP-107), na noite desta quarta-feira (8), na altura do Bairrinho em Artur Nogueira.

Segundo as informações da Guarda Municipal, as vítimas caminhavam pelo acostamento quando foram atingidas pelo veículo, na altura do Km 38, no sentindo Holambra a Artur Nogueira. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Segundo a corporação, o Ford Ka teria invadido o acostamento da pista contrária e atingido os pedestres, que não tiveram os nomes e idades informados. Ao tentar fugir, o condutor entrou em uma estrada de terra e abandonou o veículo.

As vítimas do atropelamento não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O caso será apresentado ao plantão da Polícia Civil. A GM procura pelo motorista fugitivo, mas ele não foi preso até a publicação desta reportagem.