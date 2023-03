DUPLA BETHO & MENON COMEMORA 25 ANOS DE CARREIRA COM SHOW EM COSMÓPOLIS

Reportagem: Susi Baião

São 25 anos de histórias, sucessos, inspirações e muitas conquistas que vão além dos palcos, e para celebrar essa data que mudou a vida da dupla sertaneja Betho e Menon, realizaram um show especial ontem (11), no Villas Pantanal, na cidade de Cosmópolis.

Trajetória

A dupla do interior de Andradina (SP) começou a carreira no ano de 1998. Gilberto dos Santos Toti e Hagamenon Fabiano dos Santos adotaram o nome artístico de Betho e Menon e começaram a carreira tocando em festivais, bares, festas, aniversários e eventos da região de Andradina.

Logo a popularidade da dupla foi crescendo e o trabalho se profissionalizando, quando despertaram o interesse de grandes produtores e hoje somam cinco CDs gravados e uma coletânea com a participação de vários artistas incluindo a dupla Munhoz e Mariano.

De lá para cá a dupla foi crescendo, fazendo show em vários estados. Foi quando tiveram a oportunidade de se apresentarem no Rodeio de Jaguariúna, conhecido mundialmente, onde tudo começou e para eles, foi um divisor de águas.

Conquistas

A popularidade fez com que dividissem o palco com artistas consagrados como Chitãozinho e Xororó, Edson e Hudson, Zezé di Camargo e Luciano, Victor e Léo, Cesar Menotti e Fabiano, entre outros; gravaram suas músicas com grandes produtores. Participaram em programas de TVs e tiveram convites para outros rodeios como Americana, Barretos, no Paraná e Minas Gerais.

Segundo Menon, um marco durante estes 25 anos na carreira dos artistas foi ter conhecido grandes produtores musicais e grandes artistas.

“Ter gravado nossas músicas com produtores renomados do mundo da música e ter a oportunidade de conhecer e dividir o palco com tantos talentos, como o saudoso Cristiano Araújo, ter conhecido em 2014 Marília Mendonça, na época não era famosa, e tantos outros artistas que passaram em nossas vidas, isso marcou muito nossa carreira, ter o prazer de poder estar perto de pessoas tão talentosas que logo depois estouraram nacionalmente e até internacionalmente, foi muito gratificante”, disse Menon.

O show contou com um repertório bastante eclético, além das músicas de autoria dos músicos, desde o início da carreira, como “Atrevida e Volta pra mim,” referência em todo o Brasil, a apresentação contou com forró, sertanejo universitário, sertanejo clássico e axé. Com duração de 2h, a dupla animou, encantou e contagiou o público presente.