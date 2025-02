Dupla é flagrada em ação de tráfico de drogas no Jardim Triunfo, em Pedreira

Na madrugada do dia 2 de fevereiro, uma equipe da Polícia Militar em patrulhamento pelo bairro Jardim Triunfo, em Pedreira, flagrou uma ação de tráfico de drogas. Os policiais visualizaram um indivíduo entregando um objeto a outro e suspeitaram da prática criminosa.

Ao perceber a presença da viatura, o suspeito interrompeu a ação e tentou descartar o material debaixo de um veículo estacionado na via. Ambos foram abordados, e com um deles foi encontrado um estojo contendo pedras de crack e dinheiro. Durante a varredura no local, os agentes localizaram outro estojo sob o veículo, contendo porções de cocaína e mais dinheiro.

O segundo indivíduo abordado admitiu que pretendia comprar crack e apresentou à equipe um celular onde constava uma transação via Pix para pagamento da droga. O proprietário do aparelho, no entanto, não estava no local.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Jaguariúna para as providências legais.