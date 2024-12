Dupla é Presa em Flagrante por Furto de Motocicleta e Adulteração de Placa em Mogi Mirim

Na manhã da última segunda, 2 de dezembro, uma ação rápida da Polícia Militar no bairro Tucura, em Mogi Mirim, resultou na prisão de dois homens por furto de motocicleta e adulteração de sinais identificadores de veículo.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram dois indivíduos em uma motocicleta Honda/Titan sem retrovisores, levantando suspeitas. Ao tentarem abordar a dupla, ambos fugiram para o interior de uma residência, mas foram localizados e conduzidos para fora do imóvel.

Após consulta ao sistema via COPOM, constatou-se que a placa da motocicleta, presa com fita adesiva, pertencia a uma Honda/Bros furtada em 16 de novembro. O chassi, entretanto, revelou que se tratava de uma Honda/Titan azul furtada em Mogi Mirim no dia 30 de novembro.

Um dos suspeitos, identificado como C., confessou o furto da motocicleta na noite de 30 de novembro, com a ajuda de J., que teria colaborado na troca da placa original. No local, os policiais encontraram uma chave “micha” e um garfo modificado, utilizados para adulterar o veículo.

Além disso, verificou-se que C. era evadido do sistema prisional, condenado por tráfico de drogas e beneficiado por saída temporária. Outro homem, identificado como I., também foi abordado no local e constatado como evadido do sistema prisional, com um mandado de prisão em aberto.

C. e J. receberam voz de prisão por furto e adulteração de veículo. Já I. foi liberado ao seu advogado após consulta detalhada de seus antecedentes criminais. A motocicleta foi apreendida, e a ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária de Mogi Mirim.

C. e J. permanecem à disposição da Justiça.