Dupla guaçuana de vôlei de praia sobe ao pódio pela segunda vez consecutiva

A dupla guaçuana César e Gustavo disputou no domingo, dia 8 de março, a quarta etapa do Circuito de Vôlei de Praia de Pirajuí, em Bauru. Os atletas, que conquistaram o terceiro lugar no dia 1º, em Corumbataí, continuaram subindo no pódio.

A dupla venceu as duplas Jefferson/Birão, de Pirajuí, e Carioca/Julião, de Bauru, mas, na decisão, perderam para a dupla Carneiro/Vinícius, de Ourinhos, terminando na segunda colocação e garantindo um lugar no pódio.

A dupla tem o apoio da Secretaria de Esportes de Mogi Guaçu e nessa etapa também tiveram apoio das empresas Ambitec e AAM Automação.