É preciso saber ter liderança

Acreditamos que os líderes empresariais com experiência já descobriram que estamos em uma nova era de consumo, na qual os meios digitais estão muito presentes e absorvendo boa parte das vendas físicas. Isso foi acelerado pela pandemia.

Atualmente, há a necessidade de líderes descentralizarem-se das tarefas e delegarem com eficiência. Já sabemos que os ‘Chefes’ que não agem assim são aqueles que sofrem de insegurança ou se consideram impotentes, ou seja, estão sempre dizendo: ‘não sou eu’, ‘não sou eu que decido’, ‘estou apenas neste lugar por um momento’. Essa é a conclusão dos pesquisadores da Universidade da Califórnia.

Delegar tarefas é um problema comum no ambiente de trabalho, principalmente porque, para algumas pessoas, no íntimo, significa renúncia de poder, deixar de tomar decisões ou desistir dos próprios objetivos.

Nos últimos dois anos, o que mais aprendemos é que as empresas precisam ser ágeis e leves, preparadas para se adaptar rapidamente e ficar na vanguarda das mudanças. Alguns chamam isso de ‘Transformação Digital’; eu chamo de sobrevivência.

Para sobreviver, as empresas precisam de líderes digitais. A Think With Google apontou, em uma pesquisa, que aproximadamente 30% das empresas que geram valor expressivo com o digital alcançam um crescimento de receita três vezes maior, além de conseguirem reduzir os custos internos e externos com os insumos e a equipe.

É nesse ponto que entram as ações das lideranças das empresas. Para que uma empresa conquiste mais espaço ou até mesmo se mantenha na corrida (como diria minha amiga MIKA), a transformação digital não pode ser apenas do executivo, mas de todos os envolvidos com as estratégias da empresa. Dessa forma, quando estabelecido um caminho a seguir, todos devem pensar em buscar soluções.

Buscar soluções significa encontrar meios de trabalhos ágeis, utilizando aplicativos de produtividade, de análise de desempenho, e até aplicativos de mensagens. Agora, essa etapa passa pela adoção de mão de obra competente e com liberdade de ação. Os líderes têm a necessidade de uma redefinição de sua cultura interna para que toda equipe se sinta confortável em apresentar soluções e implantá-las.

Um líder deve ser menos centralizador e autoritário, o que significa delegar mais e dividir conhecimento. O bom líder é capaz de adaptar sua abordagem de acordo com o momento vivido, é capaz de ver possibilidades onde outros veem dificuldades. Em resumo, uma boa liderança é determinada pela situação vivida e pelas posturas frente às diversidades.

Então, que tipo de líder você deseja para ajudá-lo neste momento em que tudo é novidade?

Tenha uma ótima semana, fique com Deus e Boas Festas!