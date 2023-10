EDER DO PRADO É O NOVO VEREADOR DE ESTIVA GERBI E CLAUDIA BOTELHO VOLTA A TER MAIORIA NO LEGISLATIVO MUNICIPAL

A Câmara Municipal de Estiva Gerbi continua realizando sessões com apenas oito vereadores após cassação do vereador Eduardo Del Judice (PSD) em ação proposta pela prefeita Claudia Botelho (MDB)contra fraude em candidatura laranja. Uma recontagem de votos foi realizada pela justiça eleitoral na última segunda-feira (02) que indicou o novo vereador, Eder do Prado, da base da prefeita que assumirá a vaga.

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o PSD sob o comando do agora ex-vereador cassado Eduardo Del Judice, utilizou candidata laranja no pleito. Com isso, todos os candidatos do partido tiveram os registros cassados, inclusive o presidente da legenda, que perdeu o mandato.

O poder legislativo aguarda o recebimento da notificação da justiça eleitoral para dar posse ao vereador Eder do Prado, que foi o quarto candidato mais votado em 2020, mas que havia ficado de fora por ter ficado em terceiro dentro do partido. Procurado pela reportagem, Eder do Prado, se manifestou por meio de nota e destacou confiança na justiça apesar da demora já que o processo se iniciou logo após o término das eleições de 2020. “Apesar da demora, a justiça foi feita. Estou aguardando a diplomação e notificação do legislativo municipal para tomar posse. Reitero meus agradecimentos a todos eleitores e eleitoras que a mim confiaram e depositaram seus votos, a prefeita Claudia Botelho por ter a coragem de ingressar com a ação em respeito às mulheres e a lei e registro também que estou à disposição de toda população para iniciar a busca de recursos e melhorias para nossa querida Estiva Gerbi”, enfatizou.

Ainda que o novo vereador não tenha tomado posse, a prefeita de Estiva Gerbi, Claudia Botelho, virou o jogo na Câmara Municipal e voltou a ter a maioria dos votos já que o presidente do legislativo só vota em caso de empate. Claudia Botelho ressaltou a importância de fortalecer a participação das mulheres na política e de promover políticas públicas que atendam às necessidades da população. “Eu e meu partido estamos comprometidos em defender e ampliar a voz das mulheres na política, em lutar por uma cidade mais justa e inclusiva. Essa vitória não foi da prefeita Claudia, não foi só do vereador que vai assumir, essa vitória é das mulheres. Não podemos admitir sermos tratadas com desrespeito, a mulher tem que ser respeitada não só na política, mas em todos lugares”, enfatizou.

O CASO

O TSE, por UNANIMIDADE, ratificou no dia 12 sentença do juiz eleitoral de Mogi Guaçu Paulo Rogério Malvezzi, que, em dezembro de 2021, reconheceu fraude na candidatura de Maria Aparecida de Souza, a Cidinha do Lanche (PSD), para vereadora de Estiva Gerbi. Com isso, a Justiça Eleitoral cassou os registros de todos os candidatos do partido.

A sentença é resultado de uma ação de impugnação de mandato eletivo provocada pela prefeita reeleita Claudia Botelho (MDB), em dezembro de 2020, contra candidatos do PSD, partido aliado de seu principal concorrente, o ex-prefeito Rafael Del Judice, sob alegação de desrespeito ao quórum de gênero com o mínimo de 30% candidatas mulheres, sendo nove homens e cinco mulheres, mas que, de fato, apenas quatro concorreram ao pleito e havendo uma candidata laranja, segundo a ação.