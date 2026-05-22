EDUCAÇÃO ABRE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COZINHEIRAS DA REDE MUNICIPAL

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de agentes de serviços de alimentação, profissionais responsáveis pelo preparo e distribuição da alimentação escolar nas unidades da rede municipal de ensino.

O processo seletivo será realizado por análise curricular e prevê até 30 vagas para atuação nas cozinhas escolares do município. A função exige ensino fundamental incompleto e jornada de 40 horas semanais, com salário de R$ 2.302,53.

Entre as atribuições do cargo estão o pré-preparo e preparo dos alimentos, higienização da cozinha e utensílios, distribuição das refeições aos alunos e recebimento de mercadorias destinadas ao cardápio escolar.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente nos dias 22, 25 e 26 de maio de 2026, das 9h às 16h, no Teatro Municipal Dona Zenaide, localizado na Rua Alfredo Bueno, nº 1151, Centro.

Para participar, os candidatos devem ter 18 anos completos, estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso dos homens, com o serviço militar. Também será necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de escolaridade, currículo e comprovantes de experiência profissional.

A seleção levará em consideração a experiência profissional dos candidatos, especialmente em cozinha industrial, escolas, hospitais, restaurantes e outras instituições alimentícias.

O contrato terá duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da administração municipal.

O cronograma prevê a divulgação da classificação preliminar em 8 de junho e a homologação do resultado final em 10 de junho de 2026.

Foto: divulgação