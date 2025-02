Educação de Holambra recebe em Brasília Selo Nacional de Compromisso com a Educação

A Prefeitura de Holambra foi premiada nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, em Brasília, com o Selo Ouro, a maior entre as categorias do Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização. A iniciativa do Ministério da Educação é um reconhecimento das boas práticas, das políticas públicas para alfabetização e dos investimentos da administração municipal em formação de professores, gestores e em capacitação profissional. A cerimônia contou com a participação do presidente Luís Inácio Lula da Silva e do Ministro da Educação, Camilo Santana.

A Cidade das Flores alcançou 100 pontos, nota máxima nos 20 critérios elencados pelo MEC. “Resultado do trabalho dedicado de todos os envolvidos na rede pública municipal de ensino para garantir que os holambrenses tenham formação de qualidade”, disse a diretora municipal de Educação, Claudicir Picolo, que esteve na capital federal para receber a honraria. “É com grande orgulho que recebemos este prêmio, que reconhece o compromisso da nossa cidade com esta importante área”, comentou o prefeito Fernando Capato. “Investir na educação não é somente uma escolha, é uma prioridade para garantir um futuro melhor para nossas crianças e jovens. Seguiremos firmes nesse propósito, ampliando oportunidades e fortalecendo o ensino.”