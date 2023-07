Educação realiza manutenção e reformas em prédios escolares do município

A Secretaria Municipal de Educação promove neste mês serviços de manutenção e reformas nos prédios dos Centros de Educação Infantil (CEIs), das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs). As melhorias, feitas por equipes contratadas e da própria Secretaria de Educação, acontecem neste mês para aproveitar o período de férias escolares dos alunos.

Os serviços passam por instalação de aparelhos de ar-condicionado, reformas em banheiros e cozinhas, troca de caixa d’água e instalação de pisos na parte interna e externa dos prédios, além de pintura em áreas internas das escolas, como corredores e salas e em toda área externa. A previsão para a finalização desse trabalho é para o final de julho.

“Temos atuado nessa frente de trabalho durante todo o ano, que é melhorar as unidades escolares do nosso município, para que alunos e profissionais tenham um ambiente mais cuidado e preservado. Aproveitamos o período de férias para não prejudicar o andamento das aulas e os projetos das escolas”, comentou o secretário de Educação, Paulo Paliari.

Ao todo, são oito as escolas que estão recebendo as melhorias: EMEF Adirce Cenedeze Caveanha, no Jardim Ypê V; EMEF Profª Cleonice Ap. da Cruz. K. Thiele, no Jardim Ypê I; EMEF Profª Claudina de Oliveira Ramos, nas Chácaras Alvorada; EMEI Francisca de Lima, no Jardim São Carlos; CEI Sinésio Ramos, no Jardim Novo II; CEI Leonor Mendes de Barros, no Jardim Esplanada; CEI Maria Cândida da Silva, no Jardim Bandeirantes e CEI Maestro Geraldo Vedovello, no Jardim Novo I.

Na EMEI Francisca de Lima, por exemplo, equipe realiza diversos serviços, como pintura em duas salas de aula, cozinhas, em dois banheiros, no pátio e em toda a parte externa do prédio. Dois aparelhos de ar-condicionado serão instalados, além de uma espécie de mural, onde as crianças vão colocar suas mãos pintadas de tintas para uma recreação.

Já no CEI Sinésio Ramos, o serviço está a todo vapor. A pintura já foi executada no corredor principal do prédio, em cinco salas, na parte externa, além da instalação de piso no solário e instalação de dois aparelhos de ar-condicionado.