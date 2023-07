Educação renova parceria com SESI para formação de professores

Na tarde desta quinta-feira, 20, o prefeito Toninho Bellini e a secretária de Educação Regina de Santana Lago Gracini fizeram a renovação de parceria com o SESI para formação de professores no Programa Emergencial de Educação Pós-Pandemia “Recompondo Saberes”. O ato contou com a presença da Diretora do CAT, Stephanie Helena Mariano, e do Coordenador de Relações com a Indústria e Comunidade do SESI, Maurício Luiz Cola.

O trabalho vem sendo desenvolvido no município desde 2022 e contemplou a formação específica de professores para a realização das aulas de reforço. No início do mês, inclusive, Itapira foi uma das cidades homenageadas pelo SESI em evento realizado na capital.

Nessa prorrogação, os professores serão atendidos com capacitações online para que possam repassar os ensinamentos aos alunos que apresentem algum déficit educacional. Em dezembro, os que alcançarem 80% de participação serão certificados pelo programa.

O Programa Recompondo os Saberes tem como principal objetivo auxiliar no impacto negativo que a pandemia do coronavírus causou na Educação, principalmente para disciplinas de Português e Matemática. Nas pesquisas de satisfação realizadas em 2022 e 2023 na rede municipal de Itapira, a satisfação dos professores chegou a 4,69 de 5 e a comparação diagnóstica e final dos alunos do Fundamental I (1º ao 5º ano) também teve avanço significativo: em 2022, em Língua Portuguesa, os estudantes dominavam 77,2% do conteúdo da série quando começaram no programa e terminaram com 88,9%. Em Matemática, passaram de 70,2 % para 76,6%. Em 2023, o mesmo comparativo é de 73,3% para 83,7% em Língua Portuguesa e de 70,9% para 77,5% em Matemática.