‘Ela está em choque’, diz irmã da amiga que estava junto com caminhoneira youtuber

Aline, que é conhecida como “Musa das Estradas” e dona de um canal no YouTube com mais de 1,4 milhão de inscritos, dirigia o veículo carregado com soja no momento da colisão com outro caminhão.

Após o acidente, Aline ficou com o corpo preso às ferragens, sofreu ferimentos no braço, na perna e rosto. Ela foi encaminhada para o hospital Santa Casa, em Pontes e Lacerda.

O motorista do outro veículo não ficou ferido. Até as 15h, a equipe da PRF estava no local do acidente por conta do derramamento da carga de soja sobre a via.