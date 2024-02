Eleição do Conselho do Patrimônio Cultural em Pedreira Acontece Amanhã

Da Redação

No próximo dia 27 de fevereiro, das 19h às 21h, a comunidade de Pedreira terá a oportunidade de participar ativamente da escolha dos representantes que comporão o Conselho do Patrimônio Cultural. O evento democrático ocorrerá na Rua Professor João Alvarenga, 75, no centro da cidade.

Para garantir o direito ao voto, alguns requisitos são indispensáveis. É necessário que o eleitor tenha mais de 18 anos e esteja portando um documento oficial com foto, além de apresentar um comprovante de residência.

Os candidatos que se apresentam para concorrer ao cargo são indivíduos dedicados e comprometidos com a preservação e promoção do patrimônio cultural de Pedreira:

Cleusa Golveia

Leonardo Fazolin

Lucas Bassan

A eleição do Conselho do Patrimônio Cultural é uma oportunidade para os cidadãos pedreirenses contribuírem ativamente para a proteção e valorização da rica herança histórica e cultural da cidade. É uma chance de eleger representantes comprometidos com a manutenção e promoção desse patrimônio para as gerações futuras.

Iniciativa Prefeitura Municipal e Secretaria de Cultura