Elo Pigatto uma barbarense em busca do título mundial juvenil de jiu-jitsu

Ela começou a praticar o esporte a mais de 2 anos pela Academia Simões Team, do professor Bruno Simões e isso mudou a sua vida

Santa Bárbara d’Oeste é um celeiro de campeões no esporte, o maior deles sem dúvida nosso Cesar Cielo. Campeão olímpico e recordista mundial, Cesar Cielo tem características comuns aos campeões: competitivo, adora um bom desafio e não gosta de perder. E quem não gosta de perder treina mais, trabalha duro e busca motivação para, no fim de tudo, obter resultados.

Detentor de dois recordes mundiais, 50 e 100 metros livre, coleciona pódios e soma 22 medalhas de Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais. Hoje, é considerado o maior atleta de todos os esportes do Brasil em Campeonato Mundial com 19 medalhas, sendo 11 delas individuais. Um exemplo para todos os atletas de nossa cidade e uma inspiração de dedicação e trabalho duro, agora vamos conhecer uma menina barbarense de apenas 11 anos de idade, que está buscando não na natação, mas, na modalidade de Jiu Jitsu o seu primeiro título mundial.

Elo Pigatto, cristã, 11 anos, uma atleta de jiu jitsu faixa cinza e preta. Ela começou a praticar o esporte a mais de 2 anos pela Academia Simões Team, do professor Bruno Simões e isso mudou a sua vida e de sua família e há um ano e meio, ela participa de campeonatos por todo Brasil, tendo títulos como Adcc Open, Brasileiro da CBJJE, Mundial da CBJJE, Campeonato Paulista da FPJJ, entre outros campeonatos da CBJJ/ IBJJF. Devido a sua performance em combate recentemente fui convidada pelo Adcc (Abu Dhabi Combat Club) a participar do primeiro Campeonato Mundial Juvenil, que é considerado um dos torneios de maior prestígio do mundo do grappling sem kimono do jiu jitsu Brasileiro. São apenas 168 atletas de várias categorias e Elo é uma delas representando nossa cidade e o nosso Brasil. Este evento vai acontecer nos dias 15,16,17 e 18 de agosto de 2024 na cidade de Las Vegas, NV nos (EUA).

O Jiu Jitsu ainda não é um esporte muito difundido e por isso não tem muita divulgação ainda mais, o Jiu Jitsu, como todos os esportes muda a história das pessoas e inspira muita gente para o bem. Este primeiro Campeonato Mundial Juvenil, que é considerado um dos torneios de maior prestígio do mundo que será realizado pelo Adcc (Abu Dhabi Combat Club) nos Estados Unidos vai dar um grande destaque para os atletas e seus patrocinadores.

Atualmente a Ela está em busca de apoiadores financeiros e patrocinadores para ajudá-la a realizar esse sonho e trazer para o Brasil o título de Campeã Mundial de sua categoria no Jiu Jitsu. A participação deste campeonato é de suma importância para meu futuro profissional.

Até agora Elo Pigatto já acumulou 43 títulos, nos campeonatos Brasileiro CBJJE, Mundial No Gi CBJJE, Adcc Open, Campeonato Paulista FPJJ, Circuito Paulista FPJJ, Vice-campeã Internacional Florianópolis, Vice-campeã Internacional Salvador, Vice campeã Internacional Curitiba, Vice campeã Internacional Rio de Janeiro.

Você pode apoiar ou patrocinar nossa atleta barbarense Elo Pigatto e ajudá-la a viajar para Las Vegas participando da vaquinha pelo site: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/em-busca-do-mundial-em-las-vegas ou ser patrocinador junto com o grupo HelpStore e seus parceiros.