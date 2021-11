Em 11 dias, Holambra realiza mais de 1.400 consultas e agenda 645 procedimentos e exames

O Departamento Municipal de Saúde realizou entre os dias 8 e 18 de novembro, por meio da ação “Arrancada da Saúde”, 1.472 consultas médicas e agendou 483 exames de ressonância magnética, tomografia, ultrassom, audiometria e nasofibroscopia, além de 142 cirurgias oftalmológicas e 20 pediátricas. O mutirão, voltado ao atendimento da demanda de consultas, cirurgias e de exames laboratoriais e de especialidades, segue até o fim de dezembro.

Durante este período as unidades de saúde Santa Margarida e Imigrantes funcionarão até as 19h para que possam atender moradores que necessitem de assistência com clínico geral fora do horário comercial. A ação conta também com a ampliação em 50% da oferta de exames laboratoriais, com atendimento agendado das 7h às 10h em todos os postos do município. Na Policlínica Municipal também há um número 50% maior de consultas médicas disponíveis.

“Pedimos que moradores que possuam pedidos de procedimento e estão aguardando o agendamento para que procurem a unidade de saúde mais próxima de casa e mantenham os dados do cadastro atualizado para que o Setor de Regulação possa entrar em contato”, explicou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “Temos registrado dificuldade de localizar muitas pessoas, pois o telefone e o endereço são antigos”.

Ainda de acordo com o diretor, a ação ocorre com recursos do município e com apoio de serviços consorciados e já habilitados pelo Cismetro. Para a utilização da assistência ambulatorial de saúde do município é necessário apresentar o Cartão Cidadão ativo.