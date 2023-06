Em Amparo, vereadores questionam aumento de R$ 50,00 no vale-alimentação dos servidores públicos

Com a publicação do Decreto Municipal nº 6718, em 31 de maio, que

concede o aumento de R$ 50,00 para os servidores públicos da

Prefeitura de Amparo, os vereadores se manifestaram na última sessão

ordinária, realizada dia 5 de junho.

O principal apontamento foi de que, em janeiro deste ano, o prefeito

decretou que este aumento seria de R$ 215,00 (Decreto nº 6646/2023), a

partir de julho. “Tem repercutido muito mal e as pessoas estão nos

cobrando porque foi dito que daria, foi um decreto. A Prefeitura precisa

explicar nessa Casa e em toda a cidade, porque a inflação subiu, os

alimentos subiram e os funcionários precisam”, declarou o vereador

Pastor Elson Batista (PL), que apresentou o Requerimento nº 62/2023 com

estes questionamentos.

A vereadora Sílvia Forato (PT) disse que estava no gabinete do prefeito

quando houve a conversa e negociação dos valores, que chegaria ao

total de R$ 715,00. “Agora ele simplesmente cancela o que já estava

decretado? Estamos falando de servidores que ganham pouco mais de

salário mínimo e estavam contando com esse dinheiro para o

supermercado. É muito cruel!”, opinou.

O vereador e servidor público Farlin Conrado (MDB) também pediu

esclarecimentos, mas ponderou o posicionamento do Executivo. “É

fundamental lembrarmos que o prefeito deu todos os dissídios atrasados,

mais de 20% acumulado. Sou servidor, quero saber sobre o baixo aumento,

mas temos que ter coerência e reconhecer o trabalho feito”, disse ele,

destacando ainda que a majoração do vale-alimentação não é votada

pela Câmara Municipal.

Como líder do governo, a vereadora Alice Veríssimo (União) explicou

que o orçamento do município está comprometido pela queda da

arrecadação. “Tivemos uma audiência pública com a secretária

municipal da Fazenda e foi apresentado que o ICMS, que vem do estado,

apresentou uma queda significativa e que ajustes foram feitos. Assim

como em nossa casa, no orçamento familiar, acredito que a medida de

não dar o aumento prometido do vale-alimentação foi uma questão de

remanejamento”, discursou.

Por fim, o presidente da Câmara, vereador Edilson Camillo (Dil – PSD),

concluiu: “O erro foi ter garantido antes” Nenhum gestor vai deixar de

atender o servidor, mas foi a arrecadação estadual que caiu e,

consequentemente, o repasse ao município”.