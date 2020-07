Em inauguração virtual, Prefeitura apresenta CAPS IJ “Convivência”

De forma virtual, a fim de preservar o isolamento social e evitar aglomeração de pessoas devido a Covid-19, a Prefeitura apresentou na terça-feira (30), o Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS IJ) “Convivência”.

Localizado na avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 50, a unidade será voltada para o atendimento de crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas.

A cerimônia, transmitida ao vivo pela página do Facebook da Prefeitura, contou com a presença de autoridades municipais e do Poder Judiciário.

A nova unidade irá fortalecer e intensificar o atendimento psicossocial à criança e ao adolescente que apresente transtorno mental severo, oferecendo técnicas para o alívio do sofrimento psíquico à superação do estado agudo da patologia.

O CAPS IJ terá uma equipe composta por profissionais das áreas de psicologia, terapia ocupacional, psiquiatria, fonoaudiologia, farmácia, medicina, clínica geral, além de equipe de apoio, equipe administrativa, entre outras.