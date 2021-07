Em Mogi Mirim campanha Inverno Solidário arrecada cobertores novos

O inverno está aí e com ele uma grande preocupação: aquecer aqueles que mais precisam!

Por esta razão, o Fundo Social de Mogi Mirim, em parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo, está lançando no município a campanha Inverno Solidário.

A proposta é arrecadar apenas cobertores novos, em virtude do risco de transmissão da Covid, conforme explicou a presidente do Fundo Social de Mogi Mirim, Suzana Rossi Calefi.

“Este ano a campanha está sendo um pouco diferente, pois com o risco da Covid, seguindo orientações, receberemos somente cobertores novos. Outra mudança é que estamos centralizando as doações em um único ponto, que é o próprio Fundo Social, na região central da cidade. E apesar de estarmos ainda no início desta campanha, já recebemos uma boa quantidade de doações. Estes cobertores, junto a outros que tínhamos aqui no Fundo, já estão sendo distribuídos para diversas entidades de Mogi Mirim.”

Ao todo, mais de 120 cobertores já foram arrecadados. As doações podem ser feitas nos meses de julho e agosto, sempre de segunda a sexta-feira, entre 8h e 15hh no Fundo Social de Solidariedade de Mogi Mirim, localizado no Espaço Cidadão. Avenida Adib Chaib, 2.250 – Centro.

Do início do ano até agora, 180 cobertores já foram distribuídos para Organizações da Sociedade Civil no município, sendo: Lar Emanuel (22), Vila Vicentina (23), Instituto Cel. João Leite (22), Lar Santo Antônio (20), CRAS Norte (20), CRAS Leste (14), CRAS Planalto (15), CREAS/PSR (38) e Projeto Sopão