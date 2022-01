Em posse administrativa, Patricia Vanzolini assume presidência da OAB SP

Convênio com o Sebrae, cujo protocolo será assinado no dia 4/01, para capacitação de advogados e advogadas em planejamento estratégico, finanças, marketing jurídico e gestão de escritório, cursos que serão incluídos no programa “Anuidade de volta”, bem como instalação de espaços colaborativos (coworkings) e de acesso à tecnologia no interior;