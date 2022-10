Em rodada agitada, Amadorzão volta a registrar goleada com placar de 8 a 0

A rede balançou 41 vezes durante a 13ª rodada do Campeonato de Futebol

Amador de Holambra, realizada entre os dias 13 e 16 de outubro no

Estádio Municipal Zeno Capato e no Campo do Fundão. Mais uma vez, com

goleada na casa dos 8 tentos: o CRB atropelou o Tokka Natural, que não

marcou (confira os resultados abaixo).

Nesta quinta-feira, as equipes que disputam o Amadorzão voltam ao

gramado para a abertura de nova fase da competição. A primeira

partida, entre Internacional e Galunáticos, será realizada em 20 de

outubro no Estádio Municipal, às 19h30. Os jogos da 14ª rodada seguem

até domingo, dia 23, com todas as partidas abertas e gratuitas ao

público.

Dezoito equipes disputam o título do torneio. A final está prevista

para acontecer no dia 10 de dezembro. Os times campeão e vice-campeão,

o artilheiro do torneio e o goleiro menos vazado da competição

receberão troféus e medalhas.

Confira os resultados da 13ª rodada:

Vila Nova 4 x 1 Bar Sem Lona

Imigrantes 3 x 0 Galáticos

Figueirense 4 x 0 Internacional

Resenha 5 x 2 Los Hermanos

Joinville 4 x 2 Nacional

Jack Flores 0 x 0 Tamo Junto

CRB 8 x 0 Tokka Natural

Galunáticos 2 x 3 Real Conquista

Brasiliense 1 x 2 Grêmio Holambra

Confira a tabela de jogos da 14ª rodada:

Quinta-Feira, 20 de outubro, às 19h30: Internacional x Galunáticos

(Estádio Municipal)

Sexta-feira, 21 de outubro, às 19h: Grêmio Holambra x Joinville

(Estádio Municipal)

Sexta-feira, 21 de outubro, às 20h40: Nacional x Jack Flores (Estádio

Municipal)

Sábado, 22 de outubro, às 14h45: Tamo Junto x Resenha (Estádio

Municipal)

Sábado, 22 de outubro, às 16h45: Galáticos x Vila Nova (Estádio

Municipal)

Domingo, 23 de outubro, às 8h30: Los Hermanos x CRB (Estádio

Municipal)

Domingo, 23 de outubro, às 10h30: Real Conquista x Imigrantes (Estádio

Municipal)

Domingo, 23 de outubro, às 8h30: Bar Sem Lona x Brasiliense (Campo do

Fundão)

Domingo, 23 de outubro, às 10h30: Tokka Natural x Figueirense (Campo do

Fundão)