Emdec apoia caminhada Abril Azul, de conscientização sobre o autismo Evento será neste domingo, 2 de abril, a partir das 9h, na Lagoa do Taquaral

Uma equipe da Emdec estará presente no local com o MiniCircuito de Trânsito

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) levará ação educativa ao evento de abertura do Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo. Realizada pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, a programação terá início neste domingo, dia 2 de abril, com uma caminhada, a partir das 9h, com concentração no Portão 2 da Lagoa do Taquaral.

Uma equipe de Educação para Mobilidade da Emdec estará presente no local com o MiniCircuito de Trânsito. Na atividade, as crianças presentes poderão aprender sobre segurança na mobilidade urbana, simulando a circulação em vias da cidade.

Na data, a Emdec também irá realizar a tradicional “Operação Lagoa”, com a abertura da pista interna da Avenida Dr. Heitor Penteado, no entorno da Lagoa do Taquaral e da Praça Arautos da Paz, para atividades esportivas e recreativas de pedestres e ciclistas. A pista fica fechada para o trânsito de veículos.