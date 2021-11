EMEIs e EMEFs de Artur Nogueira voltam a receber 100% dos alunos a partir de hoje

Retomada integral das Creches ocorrerá na segunda-feira (08); saiba mais

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Educação, informa que a partir desta quarta-feira (03), as escolas de Educação Infantil (Pré- Escola) e Ensino Fundamental (1° ao 5° ano) voltam a receber 100% dos alunos todos os dias da semana e sem revezamento. Já a retomada integral nas Creches municipais ocorrerá a partir do dia 08 de novembro.

Nesta semana, os pais e/ou responsáveis estão sendo orientados sobre a retomada integral e sobre os protocolos que deverão continuar sendo seguidos. De acordo com a pasta, a medida vai ao encontro da determinação do Governo de Estado de São Paulo, que retirou a necessidade de distanciamento social de 1 metro entre pessoas e que determinou a volta de 100% dos alunos.



CRITÉRIOS

Com isso, os estudantes das EMEIs e EMEFs de Artur Nogueira são obrigados a comparecer presencialmente e só poderão deixar de frequentar as escolas com a apresentação de justificativa médica – caso o aluno pertença aos grupos de risco para a Covid e ou condição de saúde de maior fragilidade.

A secretaria destaca que o uso de máscara pelos estudantes e funcionários permanece obrigatório para todos; assim como a utilização de álcool em gel nas escolas e equipamentos de proteção individual para professores e demais funcionários; aferição da temperatura; e uso de garrafinhas ou copinhos individualizados.

“Manteremos todos os cuidados possíveis para que nossos alunos e servidores fiquem em segurança. Todos serão acompanhados e quando houver o surgimento de diagnóstico provável ou suspeito no ambiente escolar, os contactantes serão isolados e orientados a buscar atendimento na rede de saúde”, frisou a secretária Débora Sacilotto.

A titular da pasta destaca que caso a criança apresente algum sintoma gripal em casa, ela não poderá ir à escola e a direção deverá ser comunicada de imediato. Já no caso da criança apresentar sintomas gripais durante a aula, os pais/responsáveis serão comunicados e deverão buscar o aluno imediatamente.