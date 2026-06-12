Emenda parlamentar de R$ 398 mil garante obras de drenagem no Parque das Flores

Recurso foi destinado pelo Deputado Jonas Donizette, a pedido do Vereador Beto Baiano

O município de Artur Nogueira recebeu uma importante conquista para a infraestrutura urbana. Por meio de articulação do vereador Beto Baiano (PRD), o deputado federal Jonas Donizette (PSB) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 398 mil para a realização de obras de drenagem em ruas do Bairro Parque das Flores.

Os recursos serão aplicados na execução de melhorias nas ruas Clóvis Rossetti, Angelo Setin, Benedicto Inácio Maciel e Lindor Alves da Silva, com objetivo de evitar o acúmulo de água e enchentes, durante períodos de chuva intensa, em ruas localizadas no Jardim dos Ipês.

A iniciativa visa solucionar um dos principais problemas enfrentados pelos moradores da região, proporcionando mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população. As obras de drenagem são consideradas fundamentais para evitar alagamentos, preservar a infraestrutura das vias públicas e reduzir os transtornos causados pelas chuvas.

O vereador Beto Baiano agradeceu ao deputado Jonas Donizette pela sensibilidade em atender a reivindicação apresentada em nome da comunidade.

“Quero agradecer ao deputado federal Jonas Donizette por atender ao nosso pedido e destinar essa importante emenda para Artur Nogueira. Esse recurso chega em um momento muito necessário e representa uma grande vitória para os moradores do Parque das Flores e do Jardim do Ipês. Há muitos anos a população sofre com enchentes e alagamentos nessa região. Esse é um clamor antigo dos moradores, que convivem diariamente com os transtornos causados pelas chuvas. Com essas obras de drenagem, teremos condições de minimizar e até solucionar um problema que afeta diretamente a segurança, a mobilidade e a qualidade de vida das famílias”, destacou o vereador.

A expectativa é que, após os trâmites administrativos e a liberação dos procedimentos necessários, as obras sejam iniciadas para atender uma reivindicação histórica dos moradores do Parque das Flores e Jardim dos Ipês, contribuindo para o desenvolvimento urbano e a prevenção de problemas causados pelas chuvas.