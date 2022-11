Empresa inicia coleta e destinação de resíduos dos serviços de Saúde

O secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), Marcelo Vanzella Sartori, acompanhou nesta segunda-feira, dia 7 de novembro, o início da prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de Saúde dos órgãos públicos municipais. A empresa Eco Vallore – Gestão e Valorização Ambiental – foi a vencedora do processo licitatório e assumiu o serviço a partir de hoje.

Nesta manhã, a empresa apresentou parte do pessoal e dos veículos que vão atuar no município. “A nova empresa assumiu os serviços e deu início aos trabalhos nesta segunda-feira. Fizemos contato com os responsáveis e eles se colocaram a nossa disposição para atender às demandas deste relevante serviço ambientalmente adequado”, comentou o secretário da SAAMA.

O serviço de coleta foi iniciado pelo Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. “No local, além de conhecer a equipe, conferimos a adequação dos veículos e demais itens usados durante os serviços”, destacou o secretário que esteve acompanhado pelo engenheiro Agrônomo da SAAMA, Alexandro Batista Ricci.

Durante toda a semana, a equipe da SAAMA vai fazer o acompanhamento dos serviços, como a rota a ser adotada. “Vamos aproveitar esse início para fazer esse acompanhamento mais de perto e apresentar o novo pessoal aos responsáveis pelos pontos geradores de resíduos de serviços da Saúde, como as UBS”, explicou Sartori.