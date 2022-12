Empresa promove treinamento de brigada de emergência 100% feminina em Mogi Guaçu

São Paulo, dezembro de 2022 – A Ingredion, líder global em soluções

de ingredientes para a indústria, promoveu recentemente um treinamento

de brigadistas voltado apenas para as mulheres que trabalham na planta

da empresa em Mogi Guaçu. A unidade conta com 112 brigadistas, sendo a

maioria homens, mas o objetivo é que mais mulheres passem a integrar as

equipes mistas que respondem a emergências.

A ideia de um treinamento voltado apenas para mulheres partiu das

próprias colaboradoras. “A categoria de brigadistas costuma ser

ocupada, em sua maioria por homens. Por isso, tomamos a iniciativa de

realizar um treinamento feito 100% com uma equipe feminina, como forma

de valorizar e ocupar nosso espaço, criando um ambiente em que mais

mulheres se sintam representadas e confortáveis para atuar”, explica

Fabiola Grzybowski, Gerente de Meio Ambiente, Saúde e Segurança da

Ingredion no Brasil.

“O treinamento foi ótimo! Em uma turma só de mulheres, acaba que uma

encoraja a outra. Com isso, desmistificamos que a brigada é coisa só

de homem. Se existia alguma dúvida sobre peso, velocidade e

principalmente coragem nós mostramos que podemos atuar bem e, podemos,

sim, ajudar a equipe em caso de ocorrência”, conta Gabriella Freitas

Bezerra, Engenheira de Utilidades na Ingredion.

A iniciativa faz parte do WIN (Women of Ingredient Network), um projeto

global da Ingredion que tem por objetivo aumentar o número de

colaboradoras, promovendo equidade de gênero dentro da empresa.

“Queremos ter cada vez mais mulheres trabalhando conosco e isso passa

por fazer com que as que já fazem parte do nosso time estejam presentes

em todas as áreas da nossa empresa, inclusive na brigada”, conta

Vitória Ribaldo, líder do WIN da Ingredion em Mogi Guaçu.. “Apesar

de contarmos com enfermeiros e bombeiros civis nas nossas plantas, os

brigadistas são treinados para agir em emergências como incêndios ou

para prestar os primeiros socorros caso uma pessoa se acidente ou passe

mal. São essenciais para qualquer organização e sua atuação pode

salvar vidas”, completa.

Sobre a Ingredion

A Ingredion Incorporated, sediada em Chicago, é a fornecedora líder

mundial de mercado de soluções para ingredientes, com clientes em mais

de 120 países e vendas anuais de quase US$ 6 bilhões. A empresa

converte grãos, frutas, vegetais e outros derivados em ingredientes de

valor agregado e soluções de biomateriais para alimentos, bebidas,

papel e corrugados, fabricados e outras indústrias. Possui centros de

inovação, o INGREDION IDEA LABS®️, em todo o mundo e mais de 11.000

funcionários. A empresa desenvolve soluções de ingredientes para

atender às novas necessidades dos consumidores, tornando os biscoitos

mais crocantes, os iogurtes mais cremosos, os doces mais saborosos, o

papel mais resistente e adicionando fibras às barras nutricionais. Para

mais informações, acesse: [1]https://www.ingredion.com.br/ [1]

