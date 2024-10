Encerramento dos Jogos PROERD 2024 acontece nesta sexta-feira, 25 de outubro, no Ginásio do Santa Sofia

Acontece nesta sexta-feira, 25 de outubro, a partir das 18h30 no Ginásio de Esportes Dario Zanini “Vermelhão” do Esporte Clube Santa Sofia, o encerramento dos Jogos PROERD de Pedreira 2024.

Na última terça-feira, dia 22, aconteceram as partidas semifinais do Futsal e da Queimada. Nas disputas do Futsal tivemos a Escola Humberto Piva vencendo por 3×0 o Dr. Airton Policarpo e também por 3×0 foi a vitória do Colégio Anglo sobre a equipe da Escola Maria Helena. Pela Queimada, a Escola Maria Elisa venceu por 10×6 o Colégio Dux e a Escola José Jurandyr Piva em uma partida bastante disputada venceu por 7×6 o Airton Policarpo.

Segundo informou o Policial Ascencio, no encerramento estão programadas as seguintes partidas finais: 18h30 – Cornhole: Maria Elisa x Maria Helena. Cabo de Guerra: Maria Elisa x Humberto Piva. 19 horas – Queimada: Maria Elisa x Jurandyr Piva. 19h30 – Futsal: Humberto Piva x Colégio Anglo. Após as decisões acontecerá a Cerimônia de Premiação.

As finais, bem como toda a cerimônia de premiação serão transmitidas ao vivo no Youtube através do canal Esporte Pedreira.

Os Jogos PROERD são organizados pela Policia Militar, através do PROERD e contam com o apoio da Prefeitura Municipal através das Secretarias Municipais de Educação e de Esportes e Lazer, Associação Comercial e Empresarial de Pedreira, Esporte Clube Santa Sofia, Unicesumar, Via Brasil Escola e Ludi Sports.