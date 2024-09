Encerramento em Grande Estilo Marca Primeira Semana do Jaguariúna Rodeo Festival 2024

A primeira semana do Jaguariúna Rodeo Festival 2024 terminou em clima de festa neste sábado, 21 de setembro, com shows inesquecíveis de grandes nomes da música sertaneja. Zezé Di Camargo & Luciano, Lauana Prado e Gusttavo Lima subiram ao palco para animar o público, garantindo uma noite memorável e consolidando o festival como um dos maiores eventos do gênero no país.

Programação da Próxima Semana

O Jaguariúna Rodeo Festival 2024 continua com mais shows imperdíveis na próxima semana. Confira a agenda:

– Sexta-feira, 27 de setembro:

– Jorge & Mateus

– Fernando & Sorocaba (com participação especial de Dustin Lynch)

– Simone Mendes

– Mari Fernandes

– Sábado, 28 de setembro:

– Bruno & Marrone

– Nattan

– Gustavo Mioto

– Dennis DJ

Além dos shows, as montarias em touros terão início como uma das grandes atrações do festival. Não perca!

Veja algum dos melhores momentos dessa noite AQUI