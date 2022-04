Encontro de Motociclistas reúne grande público e 17 bandas no Balneário Municipal

O 24º Encontro Nacional de Motociclistas de Artur Nogueira reuniu um grande público e shows com 17 bandas no Balneário Municipal. Integrando as celebrações de 73 anos do município e após dois anos sem ser realizado devido à pandemia da Covid-19, o evento voltou a agitar o Balneário Municipal entre os dias 21 e 24 de abril. Com a organização do Liberdade Motoclube, a atração contou com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo.

O Encontro de Motociclistas teve início em 1996 e, desde então, se tornou um evento tradicional no município nogueirense. Para a edição deste ano, o público pode prestigiar shows de 17 bandas durante os quatro dias de festa, com apresentação de David Locutor. O evento contou com uma área coberta com mais de 2000m², e com um espaço para camping (acampamento).

Além do bom e velho Rock and Roll, o 24º Encontro de Motociclistas de Artur Nogueira recebeu shows profissionais de Wheeling (acrobacias com motos), com os grupos EQP Grumita, Impacto Moto Show e Cachorrão Moto Show. O evento também contou com ampla praça de alimentação, choperia, lojas de artigos para motociclistas, expositores de diversos segmentos, estacionamentos para veículos e muito mais.

Na quinta-feira (21), o público prestigiou as apresentações das bandas Rock Rádio; A União; Jacaré Murdock; e Killers. Na sexta-feira (22), sobiram ao palco as bandas Ruptura Rock; LUOC Legião Urbana; e Popmind. No sábado (23), o público curtiu os shows de Ricardo Franzoni; Sete Galo; Creedence Maniacs; Psycho Queen; Keep On Rock; e Brave New Maiden.

Fechando o evento, com chave de ouro, no domingo (24), se apresentaram Roni Bueno; Segredo do Universo; John Elvis; e Trilha Zero.