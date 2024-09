Encontro de Networking ACE vai apresentar novo serviço para associados

Está chegando mais um Encontro de Networking, serviço da Associação Comercial e Empresarial de Holambra. Será dia 26 de setembro, das 17h30 às 19h30, no auditório da ACE, gratuitamente para empresas associadas.

Como sempre, o Encontro conta com a participação de convidados para abrir a atividade e, desta vez, teremos os advogados Fábio Bezana e Marcelo M. Borges. No encontro, os participantes vão conhecer um novo serviço da ACE. “Exclusivo para associados, esse novo serviço vai sanar dúvidas das empresas sobre assuntos relacionados às questões fiscal, trabalhista e tributária. Um dos advogados, Fábio Bezana, é juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo – TIT/SP.

Conheça mais detalhes confirmando sua presença antecipadamente até o dia 24/09, com Tânia Santana, pelo WhatsApp (11) 9.8873-5259.