Encontro de Violeiros e Catireiros – Espanta Abeia 8ª Edição: Celebrando a Tradição e a Música Regional

Da Redação

Foto Divulgação

A música tradicional brasileira ganhará vida mais uma vez no aguardado Encontro de Violeiros e Catireiros – Espanta Abeia, que chega à sua 8ª edição promovendo a celebração da cultura popular e das raízes musicais do Brasil. Marcado para o dia 26 de Novembro, à partir da 10h, em um domingo, o evento acontecerá no aconchegante espaço à Rod. Professor Zeferino Vaz, localizado no Km 135 do Bairro Recreio Jaguari, em Cosmópolis.

Os amantes da música sertaneja e das tradições rurais terão a oportunidade de vivenciar um dia repleto de melodias autênticas e performances cativantes. A partir das 10 horas da manhã, a atmosfera será preenchida com o som das violas e catiras, trazendo à tona as raízes mais profundas do cancioneiro brasileiro.

O ponto alto do evento ficará por conta da emocionante apresentação de Divino e Donizete, os renomados violeiros do Brasil. Com sua maestria na arte da viola, eles prometem encantar o público com canções que narram histórias do interior do país e mantêm viva a tradição dos violeiros.

Além disso, mais 15 atrações regionais se apresentarão ao longo do dia, enriquecendo o evento com a diversidade musical que é característica do Brasil. O palco será um verdadeiro celeiro de talentos, onde músicos locais terão a oportunidade de mostrar sua arte e se conectar com o público.

O Encontro de Violeiros e Catireiros – Espanta Abeia é uma realização da Ge Aroeira Produções e Eventos, empresa conhecida por promover eventos que valorizam a cultura e as tradições populares, e Angelo Máximo. Com o apoio essencial do Jornal O Regional, um veículo comprometido em divulgar os eventos locais e proporcionar uma plataforma para a cultura regional, a 8ª edição do Espanta Abeia promete ser um sucesso ainda maior.

Os ingressos para o evento já estão à venda no primeiro lote. Para garantir sua participação nessa jornada musical única, entre em contato pelos seguintes números de WhatsApp: (19) 984369711 e (19) 997637270. Não perca a chance de vivenciar um dia de músicas autênticas, tradições rurais e muita diversão.

Prepare-se para imergir na magia das violas e catiras, experimentando a riqueza cultural do Brasil de forma envolvente e memorável. O Encontro de Violeiros e Catireiros – Espanta Abeia 8ª Edição está chegando, e você é convidado a fazer parte dessa celebração da música e da tradição!