Encontro do Grupo de Gestantes Celebra o Agosto Dourado e Promove Conhecimento e Apoio às Futuras Mamães

Da Redação

Fotos Divulgação

Reuniões Mensais Abordam Diversos Temas Relacionados à Gravidez e Maternidade

No dia 8 de agosto, o Grupo de Gestantes da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse realizou seu primeiro encontro mensal, marcando o início de uma série de reuniões que prometem apoiar e informar futuras mamães durante essa fase tão especial de suas vidas. O evento inaugural teve como foco o “Agosto Dourado,” um mês dedicado à conscientização sobre a importância da amamentação.

O encontro ocorreu às 13h30 no Centro Múltiplo do Idoso, local que se tornou o ponto de encontro para as gestantes do município. A palestra sobre o “Agosto Dourado” abordou a relevância da amamentação para o desenvolvimento saudável dos bebês, enfatizando seus benefícios tanto para os pequenos quanto para as mães.

O Grupo de Gestantes da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse tem como objetivo proporcionar um espaço acolhedor onde as futuras mamães possam se conectar, aprender, e receber apoio durante a jornada da gravidez e maternidade. As reuniões acontecem mensalmente e abordam uma variedade de tópicos relevantes, desde cuidados pré-natais até a preparação para o parto e os primeiros cuidados com o bebê.

As próximas datas das reuniões já estão definidas, e todas as gestantes e interessadas são convidadas a participar:

05 de setembro

03 de outubro

07 de novembro

05 de dezembro

19 de dezembro

Não perca a oportunidade de se juntar a esse grupo valioso de apoio e aprendizado. A maternidade é uma jornada única e desafiadora, e o Grupo de Gestantes da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse está aqui para oferecer suporte, informações e amizades que podem durar toda a vida. Junte-se a nós nas próximas reuniões e compartilhe essa experiência enriquecedora com outras futuras mamães da comunidade.