Engavetamento entre três veículos provoca congestionamento na SP-340, em Mogi Mirim

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (29) e deixou duas pessoas com ferimentos leves; tráfego foi desviado para o acostamento

Um engavetamento envolvendo três veículos provocou congestionamento de cerca de 6 quilômetros na manhã desta quarta-feira (29) na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Mirim.

O acidente foi registrado por volta das 6h52, na altura do km 166, sentido Sul, sob chuva. Segundo a Renovias, concessionária responsável pelo trecho, duas pessoas ficaram feridas levemente e duas saíram ilesas.

A ocorrência foi classificada como de criticidade moderada, devido à extensão da lentidão e ao tempo de interdição parcial, que superou 30 minutos. A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o atendimento.

Durante o trabalho das equipes, o tráfego precisou ser desviado para o acostamento, e todas as faixas estão bloqueadas no sentido Sul.

Até o momento de publicação dessa reportagem, a interdição ainda não havia sido completamente finalizada, e o congestionamento seguia se estendendo por cerca de 6 quilômetros, conforme atualização da concessionária.