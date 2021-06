Engenheiro Coelho apresenta queda de 8% em taxa de ocorrências policiais

Engenheiro Coelho registrou 66 ocorrências policiais nos quatro primeiros meses de 2021. O número é 8,33% menor que o do mesmo período do ano passado, que notificou 72 crimes na cidade no mesmo período. Os números são informados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) e se referem apenas a casos de homicídio doloso, lesão corporal dolosa, latrocínios, estupros, roubos e furtos.

Apesar da pouca variação nos resultados gerais, percebe-se que o número de furtos se sobressai: foram 27 registros de janeiro a abril deste ano, o equivalente a 40,90% das ocorrências registradas. O comparativo deste mesmo período em 2020 apresenta uma queda de 27,02%, sendo 37 o número de ocorrências sobre furtos.

Contando apenas o mês de abril, os casos de furtos apresentaram números maiores de um ano para o outro. Foram 4 casos em 2020 e 8 em 2021, que somam tanto os furtos de veículos quanto os furtos outros.

Seguindo na mesma direção, o número de roubos de janeiro a abril de 2021 apresentou queda na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 6 ocorrências registradas neste ano: 2 roubos de veículos e 4 roubos outros. Em 2020, foram 24 casos registrados – o que equivale a uma redução de 75%.

Lembrando que furtos são os casos em que o ladrão subtrai algo sem estabelecer contato com a vítima. O roubo, por sua vez, ocorre quando o criminoso estabelece contato com a vítima e comete algum tipo de violência ou ameaça.