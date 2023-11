Engenheiro Coelho Brilha na VII Copa Limeira de Fisiculturismo e Fitness

Da Redação

No dia 4 de novembro, a cidade de Limeira foi palco de um dos eventos mais esperados no mundo do fisiculturismo e fitness, a VII Copa Limeira. O evento reuniu atletas em busca da glória, e a equipe de Engenheiro Coelho não saiu por menos, demonstrando um desempenho impressionante ao longo do dia.

A equipe de Engenheiro Coelho, composta por sete atletas específicos e dedicados, fez bonito e conquistou medalhas em várias categorias, incluindo 2 segundos lugares, 1 terceiro lugar e 1 quarto lugar. Os atletas demonstraram seu comprometimento e talento, deixando sua cidade orgulhosa.

Aqui estão os atletas e as categorias em que se destacaram:

Bruno Rueda – Campeão Men’s Physique

Leonardo Hornhardt – Campeão Fisioculturismo Clássico e Vice Campeão Fisioculturismo até 1,75 cm

Isabela Rueda – Vice Campeã Categoria Bikini Fitness

Manuela Moreira – Quarto Lugar Bikini Fitness

Leomar Costas e Gesiel Henrique – Vice Campeão Men’s Physique Senior e Terceiro Lugar Men’s Physique Senior

A equipe de Engenheiro Coelho, sob a orientação de seus treinadores e o apoio de seus familiares e amigos, provou que o trabalho duro e a dedicação podem levar a resultados incríveis. Cada atleta enfrentou desafios, superou obstáculos e se destacou em suas respectivas categorias.

O sucesso da equipe de Engenheiro Coelho na VII Copa Limeira de Fisiculturismo e Fitness é um testemunho do talento e da paixão desses atletas. Eles representaram com dignidade sua cidade e inspiraram muitos a seguirem seus passos na busca de um estilo de vida saudável e de conquistas no fisiculturismo e fitness.

Parabéns a todos os atletas de Engenheiro Coelho que participaram deste evento e às suas famílias e treinadores que os apoiaram ao longo do caminho. Este é apenas o começo de uma jornada promissória, e esperamos ver mais conquistas impressionantes no futuro.