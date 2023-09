Engenheiro Coelho Celebra a Inclusão no Primeiro Festival de Jogos de 2023

A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Engenheiro Coelho ofereceu apoio ao evento “Primeiro Festival de Jogos de Inclusão”, realizado no contexto do Setembro Verde, que representa a luta das pessoas com deficiência. O evento ocorreu nesta segunda-feira, 11 de setembro, com início às 8h da manhã no Clube Recreativo São Pedro, localizado na Rua Júlio Cardoso de Moraes, 396 – Parque das Indústrias. Na cerimônia de abertura, estiveram presentes as delegações das APAEs de Itapira, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho, que sediou os jogos. Eles estavam acompanhados pelos professores colaboradores da equipe da Secretaria de Esportes e Lazer, bem como pelo Prefeito Dr. Zeedivaldo, que participou da cerimônia de abertura com a execução do Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Engenheiro Coelho.

No Clube, ocorreram as modalidades de atletismo e chute livre no gol. Em seguida, os participantes desfrutaram de um almoço no Centro Comunitário, localizado na Rua Alcídes Fransisqueti, 436-556, Jardim Eldorado. Logo após o almoço, retornaram às atividades no Ginásio Poliesportivo Mário Covas, na Rua Benedito Neves de Oliveira, Jardim Minas Gerais, onde foram realizadas as modalidades de lance livre na cesta de basquete e futsal.

Ao final do evento, todos os atletas, incluindo os professores e colaboradores, receberam uma medalha de participação, bem como um troféu de participação para as delegações.

Gostaríamos de expressar nossos agradecimentos a todos os envolvidos da APAE de Engenheiro Coelho, à professora de Educação Física Tifanny, à Secretaria de Esporte e Lazer, representada pelo superintendente de Esporte, Diogo Mansur, à Secretaria de Saúde, de Transporte e de Assistência Social que uniram forças para colaborar com esse importante evento de inclusão.