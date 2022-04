Engenheiro Coelho começa Vacinação contra influenza

Engenheiro Coelho dá início a vacinação de pessoas acima de 60 anos contra a Influenza. A vacinação vai ser ampliada a partir dessa segunda-feira (4), em todos os Postos de Saúde da Família (PSFs), e na Unidade Básica de Saúde do Bairro Universitários.

Segundo a Diretora de Vigilância em Saúde, Marli Antunes Vieira dos Reis, “nosso objetivo é ampliar a vacinação para o maior número de pessoas. Estamos utilizando todos os PSFs para que a vacinação seja o mais próxima possível de todos”.

A vacina que está sendo utilizada na campanha de vacinação é a do Butantan. O imunizante é trivalente e 100% nacional, composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos localizados no final do ano passado.

COVID

Os idosos que receberam a dose adicional da vacina contra Covid-19 há pelo menos 4 meses podem receber a segunda dose adicional, também chamada de 4ª dose. Outra novidade é que agora, é possível receber a vacina da Covid-19 junto com a da Influenza.

A aplicação das vacinas contra covid-19 continua acontecendo na Sala de Vacinas.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Os profissionais de saúde também já podem receber a vacinação contra Influenza. As doses para esse grupo de pessoas já foram recebidas pela secretaria de saúde. Além da vacina contra influenza, os profissionais da saúde precisam receber a vacina contra sarampo.

A partir dessa segunda-feira (4), começa a Campanha Nacional contra o Sarampo de 2022. Este ano, a mobilização ocorrerá junto com a Campanha de Vacinação contra a Influenza.

Serviço

Vacinação contra Influenza

PSF 1

Rua João Berton, 762, Pq. Das Indústrias

Segunda a sexta-feira – das 8h às 16h

PSF 2

Rua Alexandre Bonin, 354 – Jardim do Sol

Segunda a sexta-feira – das 8h às 16h

PSF 3

Rua Antonio Batistela, 360 – Jd. São Paulo

Segunda a sexta-feira – das 8h às 16h

UBS Universitários

Rua Delcy Reis Grellman

Somente as quinta-feiras, das 9h as 12h