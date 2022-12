Engenheiro Coelho inicia as obras da Casa da Memória

A prefeitura municipal de Engenheiro Coelho iniciou as obras de construção da Casa da Memória. O local vai abrigar um acervo com documentos históricos da cidade. Desde o último fim de semana, o terreno, que fica na rua Pastor Octávio School, no centro, vem sendo limpo para receber o canteiro de obras para a construção do novo prédio.

A construção da Casa da Memória está sendo possível após a assinatura de um convênio com o Ministério do Turismo, do Governo Federal. A obra, tem um prazo de execução de 12 meses.

A Casa da Memória de Engenheiro Coelho vai receber um acervo documental, bibliográfico e fotográfico relativo ao município e a sua gente, promovendo o conhecimento do patrimônio material e imaterial, além de desenvolver e impulsionar experiências educativas aos diferentes tipos de aprendizagem.