Engenheiro Coelho Lança o Programa de Renda Mínima e Inserção ao Trabalho.

“Resgatando a Dignidade e Impulsionando a Economia”

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio da secretaria de Assistência Social, busca o desenvolvimento econômico e a melhoria da cidade e lança o Programa de Renda Mínima e Inserção ao Trabalho – PRMIT.

De acordo com a Lei 1414/2023, aprovada pelos vereadores de forma unânime, fica criado o Programa de Renda Mínima e Inserção ao Trabalho, que consiste na concessão de uma Bolsa Auxílio no valor de R$ 685,20 (seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) para pessoas em situação de vulnerabilidade social e desemprego, além da participação em oficinas profissionalizantes, ampliando as perspectivas de inserção no mercado de trabalho.

Os candidatos deverão ter idade mínima de 18 anos e residir em Engenheiro Coelho há pelo menos 02 anos, comprovando que não estão trabalhando por meio de cópias da CTPS, bem como não estar recebendo seguro desemprego. A participação de aposentados ou pensionistas do INSS é vedada.

A contrapartida dos beneficiários será a execução de 04 horas diárias, de segunda a sexta-feira, podendo o trabalho ser excepcionalmente realizado nos fins de semana, a critério da administração pública, nas áreas de limpeza pública (urbana e conservação de ambientes), serviços de cozinha e serviços de monitoria de ônibus escolar, com comprometimento com o objetivo do programa e frequência igual ou superior a 85% nas atividades de formação necessárias, compreendendo a realização de oficinas profissionalizantes nos departamentos municipais. O programa tem o intuito de permitir a reinserção ao mercado de trabalho dos coelhenses. Serão abertos, junto ao Fundo Municipal de Assistência e Promoção Social, os devidos créditos adicionais especiais com os valores a serem destacados, destinados à inclusão ao trabalho.

O prefeito Dr. Zeedivaldo destacou que sua administração será marcada pelo acolhimento e respeito ao próximo e enfatizou a importância do Programa de Renda Mínima e Inserção ao Trabalho. Ele expressou que é motivo de alegria implementar esse programa e ressaltou a missão de resgatar a dignidade das pessoas que mais precisam e impulsionar a economia local. O programa oferecerá auxílio financeiro para aqueles que enfrentam dificuldades, além da oportunidade de trabalho para sua reintegração ao mercado.

O plantão de inscrições será realizado no Salão Comunitário:

Rua Alcídes Francisqueti, 436/556 – Jardim Eldorado.

Nesta terça-feira, dia 25 de Julho,

das 09h às 11h e das 13h às 16h.

Documentos necessários para Inscrição:

Cópia do RG/CPF ou CNH

Cópia do Comprovante de Residência

Certidão de nascimento ou casamento

Cópia da Carteira de Trabalho (comprovação dos últimos 3 meses)

Cópia da Certidão de Nascimento de filhos menores de 16 anos

Obs: Para as pessoas casadas ou em união estável, apresentar também documentos do companheiro (RG/CPF e comprovante de renda).

As inscrições serão realizadas por ordem de chegada e distribuição de senhas!”

