Engenheiro Coelho poderá ter campanha contra violência doméstica

Projeto de Lei poderá abrir para discussões de combate a violência contra mulher, crianças e idosos

Um Projeto de Lei pede que seja implantada a data de conscientização e combate a violência doméstica contra mulheres, crianças e idosos. O PL foi lido na sessão ordinária desta segunda-feira e ainda passará pelas comissões da Câmara de Vereadores de Engenheiro Coelho.

De acordo com o Projeto de Lei 21/22, de autoria dos vereadores Flávia Guimarães, Jorge dos Santos e Washington Lopes, o PL visa dar ênfase à uma data, que seria acrescida no calendário de eventos do município, para conscientização de combate à violência doméstica contra mulheres, crianças e idosos.

Titulado em ‘Quebrando o Silêncio’, tem como proposta realizar ações anualmente no quarto sábado do mês de agosto. Em um de seus artigos, o PL diz que a semana tem como objetivo “esclarecer a população quanto à importância de dar apoio e ênfase contra a violência doméstica praticada contra mulheres, crianças e idosos […] informar e divulgar os constantes abusos que apresentam constantes abusos que se apresentam diariamente na sociedade e o silêncio das vítimas destes atos com o fim de desenvolver um sentido de respeito nos relacionamentos”, diz trechos do PL.

A ideia do PL é que na semana que poderá ser implantada as ações, seja realizadas em escolas, e outros espaços, fóruns, escolas de pais, eventos de educação contra violência.

O Projeto de Lei ainda será discutida em comissões da Casa de Leis e posteriormente poderá ser apreciado e votado pelos vereadores.