Engenheiro Coelho Promove Campanha Setembro Verde: Um Encontro Pela Inclusão e Luta das Pessoas com Deficiência

Município une esforços da Assistência Social, Saúde, Educação e APAE para discutir as necessidades das famílias com pessoas com deficiência

No dia 21 de setembro, a cidade de Engenheiro Coelho, por meio da Assistência Social, celebrou o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência de forma marcante. Com o tema “Setembro Verde: Um Encontro Pela Inclusão e Luta das Pessoas com Deficiência”, o município reuniu profissionais da rede municipal, mães de crianças atípicas e diversos outros envolvidos na causa da inclusão para uma roda de conversa significativa.

Essa iniciativa exemplar resultou de uma colaboração em rede que envolve os esforços da Assistência Social, Saúde, Educação e APAE, sob a coordenação do CRAS – Centro de Referência da Assistência Social. O evento teve como objetivo principal discutir as necessidades das famílias que possuem pessoas com deficiência, destacando a importância da integração entre os setores de saúde, assistência social e educação para garantir o apoio adequado a essas pessoas e seus familiares.

Uma das ênfases do encontro foi a promoção da saúde mental para todos os envolvidos: pessoas com deficiência, familiares e profissionais que atuam nos serviços relacionados. Reconhecendo que o bem-estar psicológico desempenha um papel fundamental na inclusão e no desenvolvimento das pessoas com deficiência, o evento ressaltou a importância de cuidar da saúde mental de todos os envolvidos nesse processo.

O evento foi abrilhantado pela apresentação do Coral de Libras do UNASP e pela participação da palestrante Camila Dias, que contribuiu o encontro com maestria, enriquecendo-o com suas experiências e conhecimentos. No entanto, o grande destaque do evento foram as histórias e experiências compartilhadas pelas mães de crianças atípicas, que trouxeram uma perspectiva única e emocionante para a discussão.

Allan Bandeira, diretor da Assistência Social de Engenheiro Coelho, esteve presente e enfatizou que a inclusão social se constrói por meio das ações cotidianas. Ele expressou sua esperança de que esse evento seja apenas o primeiro passo em direção a muitas ações inclusivas no município, demonstrando o compromisso da cidade em promover uma sociedade mais igualitária e inclusiva para todos os seus cidadãos.

O evento “Setembro Verde: Um Encontro Pela Inclusão e Luta das Pessoas com Deficiência” em Engenheiro Coelho serve como um exemplo inspirador de como a colaboração entre diferentes setores da comunidade pode fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência e de suas famílias. Ele reforça a importância da conscientização e da ação contínua em prol da inclusão e da igualdade de oportunidades para todos.