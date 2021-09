ENGENHEIRO COELHO REALIZA TORNEIO ‘RETOMADA ESPORTIVA 2021’

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, realiza no próximo fim de semana o torneio de futebol de campo ‘Retomada Esportiva 2021’. O torneio tem como objetivo marcar a retomada dos eventos esportivos na cidade e acontece na manhã de domingo (5), no campo de futebol do Jardim Brasil.

A secretaria de esportes convidou dez times da cidade para participarem do torneio. O primeiro jogo está marcado para ocorrer a partir das 9h e a final, está programada para acontecer no domingo (12).

Na noite de sexta-feira (3), na Escola Municipal Elisa Franco, as 19h30, ocorre uma reunião com os diretores das equipes que aceitarem participar do torneio. Durante a reunião, os times receberão instruções sobre o regulamento do torneio e devem participar do sorteio dos confrontos entre as equipes.

Segundo o prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, “esse é a primeira atividade esportiva de grande porte que está sendo realizada nesse período de pandemia. Passamos por um tempo muito difícil, onde tivemos que proibir que as atividades esportivas fossem realizadas, isso foi uma decisão muito difícil”.

“Estou muito feliz com a realização desse torneio. Isso mostra o compromisso que temos com o esporte na nossa cidade. Agora, com essa retomada, os torneios voltarão a acontecer. O meu compromisso é apoio não só de futebol, mas, todas as modalidades da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Serviço

Torneio Retomada Esportiva 2021

Abertura no domingo (5), 9h

Campo de Futebol do Jardim Brasil